Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп освободил двух самых больших в истории переданных в Белый дом ко Дню благодарения индеек, на этот раз праздничным ужином не станут Курлыка и Вихнлюн из Северной Каролины, передает корреспондент РИА Новости.

Птицы прибыли в Вашингтон из Северной Каролины и ночь перед церемонией провели в отеле недалеко от Белого дома — через забор от бывшего восточного крыла, на месте которого теперь стройплощадка для возведения бального зала. Но есть их на ужин Трампу бы все равно не пришлось: праздник урожая, согласно распространенному ранее расписанию президента, он проведет в своем имении во Флориде

Трамп заявил, что в нынешнем году помилует самых больших индеек, которых когда-либо дарили американским президентам в честь праздника: каждая почти 25 килограммов. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди подтвердил их безопасность, добавил президент.

"Это первые в истории индейки-MAHA (программа Трампа "Сделаем америку снова здоровой" - ред.). Не уверен, что согласен. Другими словами, они могут быть жирными, но все равно MAHA", - сказал Трамп.

"День помилования очень важного зверя", - добавил он.

Под курлыканье индеек он заявил, что дарует им помилование, после чего птицы снова закурлыкали. Вихлюна при этом на месте не было, президент США пошутил, что он потерялся в процессе.

"Эти индейки очень хорошо натренированы", - сказал президент США под смех собравшихся.

Традиция так называемого помилования первым лицом страны была начата в 1963 году Джоном Кеннеди , когда он распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу, сказав: "мы позволим этой расти". Через три дня на Кеннеди было совершено покушение, в результате которого он погиб.