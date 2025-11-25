Рейтинг@Mail.ru
Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения
21:02 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/tramp-2057529516.html
Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения
Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения
Президент США Дональд Трамп освободил двух самых больших в истории переданных в Белый дом ко Дню благодарения индеек, на этот раз праздничным ужином не станут... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T21:02:00+03:00
2025-11-25T21:02:00+03:00
в мире
сша
северная каролина
роберт кеннеди
джон кеннеди (политик)
дональд трамп
день благодарения (thanksgiving day)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057527973_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_1df5ddd2036ae4a9dccc89dd4db81ab9.jpg
https://ria.ru/20251125/prazdnik-1985755427.html
https://ria.ru/20251119/tramp-2056148648.html
https://ria.ru/20250331/bedro-1997098572.html
сша
северная каролина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, северная каролина, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), дональд трамп, день благодарения (thanksgiving day)
В мире, США, Северная Каролина, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), Дональд Трамп, День благодарения (Thanksgiving Day)
Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения

Трамп освободил Вихлюна и Курлыку в честь Дня благодарения

© AP Photo / Jacquelyn MartinИндейки Курлыка и Вихлюн
Индейки Курлыка и Вихлюн - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Индейки Курлыка и Вихлюн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп освободил двух самых больших в истории переданных в Белый дом ко Дню благодарения индеек, на этот раз праздничным ужином не станут Курлыка и Вихнлюн из Северной Каролины, передает корреспондент РИА Новости.
Птицы прибыли в Вашингтон из Северной Каролины и ночь перед церемонией провели в отеле недалеко от Белого дома — через забор от бывшего восточного крыла, на месте которого теперь стройплощадка для возведения бального зала. Но есть их на ужин Трампу бы все равно не пришлось: праздник урожая, согласно распространенному ранее расписанию президента, он проведет в своем имении во Флориде.
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
День благодарения в США
Вчера, 19:21
Трамп заявил, что в нынешнем году помилует самых больших индеек, которых когда-либо дарили американским президентам в честь праздника: каждая почти 25 килограммов. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди подтвердил их безопасность, добавил президент.
"Это первые в истории индейки-MAHA (программа Трампа "Сделаем америку снова здоровой" - ред.). Не уверен, что согласен. Другими словами, они могут быть жирными, но все равно MAHA", - сказал Трамп.
"День помилования очень важного зверя", - добавил он.
Под курлыканье индеек он заявил, что дарует им помилование, после чего птицы снова закурлыкали. Вихлюна при этом на месте не было, президент США пошутил, что он потерялся в процессе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп пошутил про индейку и Турцию
19 ноября, 22:47
"Эти индейки очень хорошо натренированы", - сказал президент США под смех собравшихся.
Традиция так называемого помилования первым лицом страны была начата в 1963 году Джоном Кеннеди, когда он распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу, сказав: "мы позволим этой расти". Через три дня на Кеннеди было совершено покушение, в результате которого он погиб.
Индейка считается главным блюдом праздничного ужина на День благодарения - праздника урожая, который отмечают в четвертый четверг ноября. "Помилованным" придумывают шутливые биографии, например, Вихлюн хочет стать талисманом спортивной команды штата, а Курлыка любит бисквиты. Церемония в этом году стала первой для Трампа за его новый срок.
Сочное бедро индейки, запеченное в рукаве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Рецепт сочного бедра индейки, запеченного в рукаве
31 марта, 20:46
 
В миреСШАСеверная КаролинаРоберт КеннедиДжон Кеннеди (политик)Дональд ТрампДень благодарения (Thanksgiving Day)
 
 
Заголовок открываемого материала