Трамп заявил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине
Трамп заявил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп заявил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе по мирному урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T20:40:00+03:00
2025-11-25T20:40:00+03:00
2025-11-25T21:27:00+03:00
Трамп заявил о прогрессе по мирному урегулированию на Украине
Трамп заявил о прогрессе по мирному урегулированию украинского конфликта