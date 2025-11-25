https://ria.ru/20251125/tramp-2057352242.html
Песков назвал проект Трампа по Украине субстантивным
Песков назвал проект Трампа по Украине субстантивным - РИА Новости, 25.11.2025
Песков назвал проект Трампа по Украине субстантивным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине субстантивным. РИА Новости, 25.11.2025
Песков назвал проект Трампа по Украине субстантивным
Песков заявил, что проект Трампа может стать хорошей основой для переговоров