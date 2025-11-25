Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал проект Трампа по Украине субстантивным - РИА Новости, 25.11.2025
11:07 25.11.2025
Песков назвал проект Трампа по Украине субстантивным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине субстантивным. РИА Новости, 25.11.2025
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков заявил, что проект Трампа может стать хорошей основой для переговоров

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине субстантивным.
"Сейчас единственное, что есть субстантивное, это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Сейчас происходит информационная вакханалия, заявил Песков
В миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
