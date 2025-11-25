СМИ: Трамп надеется, что давления на Мадуро хватит для его отставки

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп сказал своим советникам, будто планирует поговорить с Мадуро напрямую. Как сообщил изданию один из источников, телефонный разговор между двумя лидерами пока находится на стадии планирования и без точной даты. Никто также не берётся предположить, что именно Трамп скажет Мадуро.