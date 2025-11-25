СМИ: Трамп надеется, что давления на Мадуро хватит для его отставки

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что давления на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро будет достаточно для его отставки без начала военных действий, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Как сообщает телеканал со ссылкой на чиновников американской администрации, Мадуро и его окружение связались с Белым домом через ряд различных каналов, и в настоящее время ведутся дискуссии о том, как могут выглядеть отношения между США и Венесуэлой. По информации CNN, один из представленных Трампу вариантов заключается в проведении прямых переговоров между ним и Мадуро, однако американский чиновник заявил телеканалу, что никакого решения пока принято не было.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп сказал своим советникам, будто планирует поговорить с Мадуро напрямую. Как сообщил изданию один из источников, телефонный разговор между двумя лидерами пока находится на стадии планирования и без точной даты. Никто также не берётся предположить, что именно Трамп скажет Мадуро.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.