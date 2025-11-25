Трамп проведет День благодарения в имении Мар-а-Лаго во Флориде

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером отправляется на длинные выходные в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, там он проведет День благодарения, который ранее называл крайним сроком для принятия киевскими властями предложенного Вашингтоном плана урегулирования.

Как следует из расписания американского лидера, распространенного Белым домом в 12.00 вторника (20.00 мск) президент проведет церемонию помилования индеек. В этом году в резиденцию передали индеек Курлыку и Вихлюна, но они не попадут на праздничный стол, с 1966 года птицам даруют свободу.

Трансляцию шутливого помилования будет вести Белый дом в своих соцсетях.

Вечером того же дня Трамп отправится во Флориду , где в четверг отпразднует День благодарения. В Белый дом президент США вернется в воскресенье.

Трамп ранее называл четверг крайним сроком для принятия Киевом плана США по урегулированию. Вслед за этим состоялись переговоры в Женеве представителей Вашингтона и Киева, которые госсекретарь Марко Рубио назвал самыми результативными за 10 месяцев попыток администрации Трампа добиться разрешения конфликта. Трамп удовлетворен итогами встречи, сказал Рубио. По его словам, крайних сроков США не ставят, но хотят урегулирования как можно скорее.

При необходимости выступить со срочным заявлением или провести пресс-конференцию технические возможности Мар-а-Лаго это позволяют.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.