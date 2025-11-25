Рейтинг@Mail.ru
Трамп поручил минэнерго США создать экспериментальную платформу ИИ - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/tramp-2057288756.html
Трамп поручил минэнерго США создать экспериментальную платформу ИИ
Трамп поручил минэнерго США создать экспериментальную платформу ИИ - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп поручил минэнерго США создать экспериментальную платформу ИИ
Президент США Дональд Трамп указом поручил американскому минэнерго создать замкнутую экспериментальную платформу искусственного интеллекта. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:45:00+03:00
2025-11-25T01:45:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20250805/sovetnik-2033526949.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
Трамп поручил минэнерго США создать экспериментальную платформу ИИ

Трамп поручил минэнерго США создать замкнутую экспериментальную платформу ИИ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп указом поручил американскому минэнерго создать замкнутую экспериментальную платформу искусственного интеллекта.
"Указ поручает министерству энергетики создать замкнутую экспериментальную платформу искусственного интеллекта, которая объединит суперкомпьютеры мирового класса нашей страны и уникальные массивы данных", - говорится в документе.
Уточняется, что целью формирования такой платформы должно стать создание научных базовых моделей и обеспечение работы роботизированных лабораторий.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Советник Трампа раскритиковал глобальное управление сферой ИИ
5 августа, 17:00
 
ТехнологииСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала