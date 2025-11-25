https://ria.ru/20251125/tramp-2057288756.html
Трамп поручил минэнерго США создать экспериментальную платформу ИИ
2025-11-25T01:45:00+03:00
2025-11-25T01:45:00+03:00
2025-11-25T01:45:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
сша
технологии, сша, дональд трамп
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп указом поручил американскому минэнерго создать замкнутую экспериментальную платформу искусственного интеллекта.
"Указ поручает министерству энергетики создать замкнутую экспериментальную платформу искусственного интеллекта, которая объединит суперкомпьютеры мирового класса нашей страны и уникальные массивы данных", - говорится в документе.
Уточняется, что целью формирования такой платформы должно стать создание научных базовых моделей и обеспечение работы роботизированных лабораторий.