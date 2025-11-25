Рейтинг@Mail.ru
Трамп собирается поговорить с Мадуро, сообщают СМИ
01:15 25.11.2025 (обновлено: 01:36 25.11.2025)
Трамп собирается поговорить с Мадуро, сообщают СМИ
Президент США Дональд Трамп сказал своим советникам, что планирует напрямую поговорить с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщил портал Axios со ссылкой РИА Новости, 25.11.2025
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
дональд трамп
николас мадуро
nbc
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
Axios: Трамп сообщил своим советникам, что собирается поговорить с Мадуро

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал своим советникам, что планирует напрямую поговорить с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, решение Трампа может быть сигналом того, что ракетные удары или вторжение в Венесуэлу не является неизбежным.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Венесуэле считают, что выделенных США ресурсов не хватит для агрессии
23 ноября, 04:03
Как сообщил один из источников, телефонный разговор между двумя лидерами пока находится на стадии планирования, точный даты нет. Никто также не берется предположить, что именно Трамп скажет Мадуро.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки
21 ноября, 19:34
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
В середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.
Агентство Рейтер в минувшее воскресенье сообщило, что США в ближайшие дни готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
Газета New York Times писала со ссылкой на источники, что Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для военных действий США.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Авиакомпании из Америки и Европы сообщили о продолжении полетов в Венесуэлу
Вчера, 01:50
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Дональд ТрампНиколас МадуроNBC
 
 
