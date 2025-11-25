На штат Техас обрушился торнадо

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Торнадо обрушился на штат Техас, повредив более 100 домов в районе города Хьюстон, сообщают местные власти.
"Первые сообщения указывают на то, что было повреждено более 100 домов... а службы спасения активно ищут пострадавших граждан или тех, кто не может выбраться (из-под завалов - ред.)", - сообщила служба констебля округа Харрис Марка Германа в соцсети Facebook*.
Служба констебля также поделилась фото и видео, снятыми с дронов, на которых виден ущерб, причинённый торнадо. Помимо этого, сообщается, что служба констебля и управление общественной безопасности Техаса разместили своих сотрудников для патрулирования разрушенных районов и предотвращения преступной деятельности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
