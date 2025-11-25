Рейтинг@Mail.ru
На штат Техас обрушился торнадо - РИА Новости, 25.11.2025
11:24 25.11.2025
На штат Техас обрушился торнадо
Торнадо обрушился на штат Техас, повредив более 100 домов в районе города Хьюстон, сообщают местные власти. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:24:00+03:00
2025-11-25T11:24:00+03:00
© Фото : The Precinct 4 Constable's Office Ликвидация последствий торнадо в округе Хьюстон, штат Техас, США
Ликвидация последствий торнадо в округе Хьюстон, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : The Precinct 4 Constable's Office
Ликвидация последствий торнадо в округе Хьюстон, штат Техас, США
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Торнадо обрушился на штат Техас, повредив более 100 домов в районе города Хьюстон, сообщают местные власти.
"Первые сообщения указывают на то, что было повреждено более 100 домов... а службы спасения активно ищут пострадавших граждан или тех, кто не может выбраться (из-под завалов - ред.)", - сообщила служба констебля округа Харрис Марка Германа в соцсети Facebook*.
Служба констебля также поделилась фото и видео, снятыми с дронов, на которых виден ущерб, причинённый торнадо. Помимо этого, сообщается, что служба констебля и управление общественной безопасности Техаса разместили своих сотрудников для патрулирования разрушенных районов и предотвращения преступной деятельности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Во Франции четверо человек пострадали из-за торнадо
20 октября, 22:18
 
