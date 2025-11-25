В Тюмени осудили мужчину, избившего и обокравшего ветерана ВОВ

Установлено, что в мае ранее неоднократно судимый мужчина пришёл к 98-летней женщине - ветерану Великой Отечественной войны в поисках денег. Ранее он у нее производил сантехнические работы, женщина узнала его и впустила в квартиру. Когда он начал требовать деньги, пенсионерка отказала, после этого он трижды ударил ее руками в область головы и, угрожая ножницами, продолжил требовать деньги. Когда женщина сообщила, где они лежат, он забрал 29 тысяч рублей и скрылся.