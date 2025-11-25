https://ria.ru/20251125/tjumen-2057351364.html
В Тюмени осудили мужчину, избившего и обокравшего ветерана ВОВ
В Тюмени осудили мужчину, избившего и обокравшего ветерана ВОВ - РИА Новости, 25.11.2025
В Тюмени осудили мужчину, избившего и обокравшего ветерана ВОВ
Суд в Тюмени приговорил к восьми годам колонии строгого режима неоднократно судимого местного жителя, избившего и обокравшего 98-летнюю ветерана Великой... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:05:00+03:00
2025-11-25T11:05:00+03:00
2025-11-25T11:05:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20250325/ubiystvo-2007088189.html
тюмень
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
В Тюмени осудили мужчину, избившего и обокравшего ветерана ВОВ
Житель Тюмени получил восемь лет колонии за нападение на ветерана ВОВ
ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Суд в Тюмени приговорил к восьми годам колонии строгого режима неоднократно судимого местного жителя, избившего и обокравшего 98-летнюю ветерана Великой Отечественной войны, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Установлено, что в мае ранее неоднократно судимый мужчина пришёл к 98-летней женщине - ветерану Великой Отечественной войны в поисках денег. Ранее он у нее производил сантехнические работы, женщина узнала его и впустила в квартиру. Когда он начал требовать деньги, пенсионерка отказала, после этого он трижды ударил ее руками в область головы и, угрожая ножницами, продолжил требовать деньги. Когда женщина сообщила, где они лежат, он забрал 29 тысяч рублей и скрылся.
"Ленинский районный суд Тюмени
рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея С., 1972 года рождения, признал его виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью (по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ
), назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.