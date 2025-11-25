Из лаборатории к пациенту: как Россия внедряет новые медицинские технологии

Девушка-ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото

Девушка-ученый во время работы в лаборатории

Россия наращивает технологическое лидерство в здравоохранении и независимость от внешних поставок. Одним из основных инструментов достижения этих целей стал национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" . Он направлен на развитие передовых научных и технологических решений в медицине и их внедрение в практику. Проще говоря – чтобы инновации как можно скорее становились доступными практикующим врачам и эффективно работали на сохранение здоровья граждан. Подробнее о том, как ведущие научные медцентры страны реализуют проекты по созданию новых методов лечения и применяют их в своей практике, читайте в материале РИА Новости.

Доступные инновации

Одно из важнейших направлений нацпроекта – "Управление медицинской наукой". Речь идет не только о поддержке фундаментальных и прикладных исследований, включая биоинжиниринг и медицинский ИИ. Это про то, чтобы отечественные лабораторные разработки оперативно поступали на вооружение медиков и были доступны каждому пациенту.

В течение последних пяти лет по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" удалось добиться значимых результатов в создании и запуске инновационных продуктов. Как сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, с 2020 по 2024 год были разработаны, испытаны, зарегистрированы и внедрены в практику более 100 продуктов – лекарств, тест-систем, медицинских приборов.

"За последние годы нам удалось создать мощный научный кластер из 35 научных центров, в том числе восьми стратегических ФГУПов, что позволяет нам проводить разработки от идеи и от фундаментальных блоков до опытных образцов, их исследования, трансфера в производство и уже практического, соответственно, внедрения", – рассказала Скворцова.

К 2030 году по нацпроекту планируется довести уровень технологического суверенитета в производстве лекарств, биомедицинских клеточных продуктов, изделий тканевой инженерии и медицинских товаров до 80%.

Прорыв в лечении болезни Бехтерева

Так, ученые Пироговского университета разработали и внедрили в медицинскую практику инновационный препарат для терапии болезни Бехтерева. Уникальность в том, что он работает без системного подавления иммунной системы – иммуносупрессии.

"Мы поставили перед собой вопрос: почему появляется болезнь? Потому что собственную ткань атакуют лимфоциты. Использование мегасеквенирования и методов биоинформатики помогло создать антитело, которое эти клетки уничтожает. Мы не можем обойтись препаратами широкого действия, так как системная иммуносупрессия может оказывать негативное воздействие на здоровье", – пояснил РИА Новости ректор Пироговского университета и научный руководитель разработки Сергей Лукьянов.

Новый механизм позволяет добиться полной ремиссии у многих пациентов на время действия препарата, не ослабляя при этом защитные функции организма в целом.

Препарат уже применяют для лечения рентгенологического аксиального спондилоартрита (р-аксСпА), или болезни Бехтерева. И ученые не исключают расширения показаний для его использования в будущем.

"Эффект очень глубокий: ремиссия позволяет человеку жить полноценной жизнью. Я верю, что этот подход будет использован для лечения других заболеваний", – отметил Лукьянов.

Разработка стала частью более масштабной научной стратегии. По словам собеседника агентства, эта платформа ляжет в основу целой линейки новых препаратов. Уже сейчас лекарство от сахарного диабета первого типа, созданное по схожему принципу, получило разрешение на первую фазу клинических исследований.

Новый метод физиотерапии

В Институте физиологии имени И.П. Павлова РАН по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" реализуются две инновационные разработки – в сфере биомедицины и нейротехнологий.

Первый проект касается принципиально нового метода физиотерапии.

"В основе метода – наши экспериментальные исследования, в ходе которых были разработаны принципы гипоксического кондиционирования для повышения резистентности (устойчивости – прим. ред.). организма. Используемые в методе кратные кондиционирующие воздействия интервальной гипоксией/гипероксией с интервалом 24 часа направлены на срочную активацию специфических и неспецифических механизмов адаптации на клеточном и системном уровне, чем и объясняется широкий спектр оздоровительных эффектов", – рассказала РИА Новости научный руководитель проекта – заместитель директора института, заведующая лабораторией регуляции функций нейронов мозга Елена Рыбникова.

Ожидается, что новый метод позволит предупреждать и более эффективно лечить неврозы и тревожно-депрессивные расстройства за счет повышения стрессоустойчивости организма. Он также способен снизить тяжесть течения сахарного диабета первого и второго типа и профилактировать вторичные осложнения сахарного диабета. Разработка поможет укреплять и оздоравливать организм в целом и улучшать когнитивные функции.

Создание доказательной базы позволит внедрять метод гипокситерапии в систему здравоохранения, включая центры здоровья и санатории.

Инновации в борьбе со стрессом

Второй проект Института направлен на разработку нейротехнологии, предназначенной для диагностики и коррекции нарушений когнитивных процессов и тревожно-депрессивных состояний у человека в виртуальной или в дополненной среде.

"Для реализации технологии будет создано новое медицинское изделие – АПК (аппаратно-программный комплекс – ред.), включающий управляющую ЭВМ, оснащенную ИИ, обеспечивающую управление проведением исследований и тренингом", – сообщил РИА Новости научный руководитель проекта, доктор медицинских наук, профессор Юрий Шелепин.

Когнитивный тренинг погружает пациента в интерактивную среду – например, "виртуальные велопрогулки" или "спортивное ориентирование". Видеоконтент сочетается с дозированной физической нагрузкой на велотренажере или беговой дорожке. Движение синхронизировано с видеорядом и управляется ИИ на основе текущих психофизиологических данных пациента.

Ключевой элемент новой методики – введение контролируемой помехи: в сценарий включены "неисправные светофоры", имитирующие какую-либо неопределенность в повседневной жизни. Это позволяет выявлять индивидуальные особенности принятия решений, сопоставимые с типами высшей нервной деятельности по И.П. Павлову.

Такой подход впервые объединяет точную диагностику, персонализированный когнитивный тренинг и мониторинг в единой цифровой среде, способствуя формированию "здорового динамического стереотипа". Физическая активность при этом выступает не только как терапевтический, но и общеоздоровительный фактор, отметил собеседник агентства.