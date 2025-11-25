По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Татарстане направили 14 млрд руб

КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Татарстане в 2025 году по направлению дорожного строительства составило 14,2 миллиарда рублей, выполнены работы на дорогах протяженностью более 200 километров, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

"В 2025 году у нас общая стоимость этих работ (по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - ред.) составила 14,2 миллиарда рублей, из них половина - федеральные средств, половина - средства республики", - сказал Ханифов на брифинге в правительстве республики.

Министр напомнил, что в рамках нацпроекта работа ведется в парадигме приведения в нормативное состояние дорожных сетей республики. По его словам, дороги в агломерациях республики и дороги в опорной сети РФ уже достигли тех целевых показателей, которых планировалось достичь к 2030 году. "Наша задача сегодня - всю эту пятилетку не снижать этот показатель", - отметил он.

Вместе с тем, по информации Ханифова, предстоит серьезная работа по доведению до нормативного состояния региональных дорог, в республике их протяженность составляет почти 14 тысяч километров. Из них сегодня в нормативном состоянии 52% дорог.

В рамках нацпроекта в текущем году выполнены работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения общей протяженностью более 200 километров, в том числе: региональные дороги - 15,6 километра, финансирование составило 1,4 миллиарда рублей, Казанская агломерация - 21,8 километра на 17 участках дорог, финансирование - 2 миллиарда рублей, Набережночелнинская агломерация - 11,3 километра на трех участках дорог на 1,4 миллиарда рублей, Нижнекамская агломерация - около 3 километров на двух участках дорог на 480 миллионов рублей.