По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Татарстане направили 14 млрд руб
Республика Татарстан
 
15:44 25.11.2025 (обновлено: 15:57 25.11.2025)
По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Татарстане направили 14 млрд руб
По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Татарстане направили 14 млрд руб
россия, фарит ханифов, республика татарстан (татарстан)
Россия, Фарит Ханифов, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Татарстан

По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Татарстане направили 14 млрд руб

Казанский кремль. Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Татарстане в 2025 году по направлению дорожного строительства составило 14,2 миллиарда рублей, выполнены работы на дорогах протяженностью более 200 километров, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
"В 2025 году у нас общая стоимость этих работ (по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - ред.) составила 14,2 миллиарда рублей, из них половина - федеральные средств, половина - средства республики", - сказал Ханифов на брифинге в правительстве республики.
Министр напомнил, что в рамках нацпроекта работа ведется в парадигме приведения в нормативное состояние дорожных сетей республики. По его словам, дороги в агломерациях республики и дороги в опорной сети РФ уже достигли тех целевых показателей, которых планировалось достичь к 2030 году. "Наша задача сегодня - всю эту пятилетку не снижать этот показатель", - отметил он.
Вместе с тем, по информации Ханифова, предстоит серьезная работа по доведению до нормативного состояния региональных дорог, в республике их протяженность составляет почти 14 тысяч километров. Из них сегодня в нормативном состоянии 52% дорог.
В рамках нацпроекта в текущем году выполнены работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения общей протяженностью более 200 километров, в том числе: региональные дороги - 15,6 километра, финансирование составило 1,4 миллиарда рублей, Казанская агломерация - 21,8 километра на 17 участках дорог, финансирование - 2 миллиарда рублей, Набережночелнинская агломерация - 11,3 километра на трех участках дорог на 1,4 миллиарда рублей, Нижнекамская агломерация - около 3 километров на двух участках дорог на 480 миллионов рублей.
По нацпроекту также выполняются строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. Протяженность отремонтированных дорог регионального значения составила 149,1 километра на 79 участках. В нормативное состояние приведены 23 мостовых сооружений протяженностью более 1 тысячи метров.
Республика ТатарстанРоссияФарит ХанифовРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
