В Таганроге после воздушной атаки повреждена трамвайная инфраструктура
В Таганроге после воздушной атаки повреждена трамвайная инфраструктура
25.11.2025

Трамвайная инфраструктура получила повреждения в Таганроге Ростовской области после воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Трамвайная инфраструктура получила повреждения в Таганроге Ростовской области после воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
В результате атаки, по ее данным, погибли трое мирных жителей, еще шесть пострадавших находятся в БСМП Таганрога
. Повреждены несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.
"В результате ночной массированной воздушной атаки на город повреждения получила трамвайная инфраструктура. Повреждена контактная сеть и рельсы в районе улицы Инструментальной", - написала Камбулова в Telegram-канале
.
В настоящее время движение маршрутов трамваев №№ 8, 9, 4, 6, 1 осуществляется до остановки "Депо", уточнила она.
Ведутся работы для восстановления нормальной работы трамвайного движения.