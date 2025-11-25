Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге после воздушной атаки повреждена трамвайная инфраструктура - РИА Новости, 25.11.2025
14:58 25.11.2025
В Таганроге после воздушной атаки повреждена трамвайная инфраструктура
Трамвайная инфраструктура получила повреждения в Таганроге Ростовской области после воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
таганрог
ростовская область
происшествия, таганрог, ростовская область, светлана камбулова
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова
© Фото : пресс-служба главы ТаганрогаЛиквидация последствий ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Трамвайная инфраструктура получила повреждения в Таганроге Ростовской области после воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
В результате атаки, по ее данным, погибли трое мирных жителей, еще шесть пострадавших находятся в БСМП Таганрога. Повреждены несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Таганроге после ночной атаки ВСУ работают саперы
Вчера, 11:16
"В результате ночной массированной воздушной атаки на город повреждения получила трамвайная инфраструктура. Повреждена контактная сеть и рельсы в районе улицы Инструментальной", - написала Камбулова в Telegram-канале.
В настоящее время движение маршрутов трамваев №№ 8, 9, 4, 6, 1 осуществляется до остановки "Депо", уточнила она.
Ведутся работы для восстановления нормальной работы трамвайного движения.
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Таганроге ввели локальный режим ЧС
Вчера, 10:46
 
ПроисшествияТаганрогРостовская областьСветлана Камбулова
 
 
