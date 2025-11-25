В Таганроге после ночной атаки ВСУ работают саперы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Саперы работают на двух объектах в Таганроге Ростовской области после ночной воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в результате атаки на регион погибли три человека, есть пострадавшие.
В результате атаки, по данным Камбуловой, погибли трое мирных жителей, еще шесть пострадавших находятся в БСМП Таганрога. Повреждены несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.
"В данный момент на адресах Итальянский, 16 и Свободы, 28 ведут работы саперы. Если вам нужно пройти или проехать рядом, рекомендуется соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям", - написала она в Telegram.
Согласно открытым данным, на проспекте Итальянский, 16 находится дом Шимановского - одноэтажный особняк, построенный в 1850 году. На улице Свободы, 28 расположен многоквартирный дом.
