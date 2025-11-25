Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге после ночной атаки ВСУ работают саперы - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 25.11.2025 (обновлено: 13:54 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/taganrog-2057354848.html
В Таганроге после ночной атаки ВСУ работают саперы
В Таганроге после ночной атаки ВСУ работают саперы - РИА Новости, 25.11.2025
В Таганроге после ночной атаки ВСУ работают саперы
Саперы работают на двух объектах в Таганроге Ростовской области после ночной воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:16:00+03:00
2025-11-25T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
юрий слюсарь
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057400843_0:438:2862:2048_1920x0_80_0_0_4128c2cd002508a048e5e5d11c13f2fc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057400843_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_442c63d6722ec85e72903de04d399ea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таганрог, ростовская область, светлана камбулова, юрий слюсарь , telegram
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова, Юрий Слюсарь , Telegram
В Таганроге после ночной атаки ВСУ работают саперы

В Таганроге после ночной воздушной атаки работают саперы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоследствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Саперы работают на двух объектах в Таганроге Ростовской области после ночной воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в результате атаки на регион погибли три человека, есть пострадавшие.
В результате атаки, по данным Камбуловой, погибли трое мирных жителей, еще шесть пострадавших находятся в БСМП Таганрога. Повреждены несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.
"В данный момент на адресах Итальянский, 16 и Свободы, 28 ведут работы саперы. Если вам нужно пройти или проехать рядом, рекомендуется соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям", - написала она в Telegram.
Согласно открытым данным, на проспекте Итальянский, 16 находится дом Шимановского - одноэтажный особняк, построенный в 1850 году. На улице Свободы, 28 расположен многоквартирный дом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогРостовская областьСветлана КамбуловаЮрий СлюсарьTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала