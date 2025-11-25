Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге ввели локальный режим ЧС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 25.11.2025 (обновлено: 13:58 25.11.2025)
В Таганроге ввели локальный режим ЧС
В Таганроге ввели локальный режим ЧС - РИА Новости, 25.11.2025
В Таганроге ввели локальный режим ЧС
Локальный режим ЧС ввели в Таганроге Ростовской области в границах домов и учреждений, поврежденных после воздушной атаки, сообщила глава города Светлана... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
таганрог
ростовская область
происшествия, таганрог, ростовская область, светлана камбулова
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова
В Таганроге ввели локальный режим ЧС

В Таганроге после атаки ВСУ ввели локальный режим ЧС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоследствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели в Таганроге Ростовской области в границах домов и учреждений, поврежденных после воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ранее губернатор региона информировал, что в результате атаки на регион погибли три человека, есть пострадавшие.
"В результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. Введен локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений", - написала Камбулова в Telegram-канале.
Она добавила, что создан оперативный штаб. Комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на город уже работает.
По ее информации, погибли трое мирных жителей, еще шесть пострадавших находятся в БСМП Таганрога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
