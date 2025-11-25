В Таганроге ввели локальный режим ЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели в Таганроге Ростовской области в границах домов и учреждений, поврежденных после воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее губернатор региона информировал, что в результате атаки на регион погибли три человека, есть пострадавшие.

Telegram-канале. "В результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. Введен локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений", - написала Камбулова

Она добавила, что создан оперативный штаб. Комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на город уже работает.