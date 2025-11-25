В Таганроге при воздушной атаке повреждены здание колледжа и детсад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Здание колледжа, два промпредприятия, детский сад и дома получили повреждения в Таганроге Ростовской области в результате воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее губернатор региона информировал, что в результате атаки на регион погибли три человека, есть пострадавшие.

« "В результате ночной массированной воздушной атаки на наш город повреждены: два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17", - написала она в Telegram