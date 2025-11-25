Рейтинг@Mail.ru
Доходы от войны фактически спасают британскую экономику, заявила СВР - РИА Новости, 25.11.2025
11:09 25.11.2025
Доходы от войны фактически спасают британскую экономику, заявила СВР
Великобритания для спасения своей экономики от краха настаивает на продолжении боевых действий на Украине, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 25.11.2025
в мире, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, bae systems, украина, россия
В мире, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, BAE Systems, Украина, Россия
Доходы от войны фактически спасают британскую экономику, заявила СВР

СВР: доходы от войны фактически спасают британскую экономику от банкротства

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания для спасения своей экономики от краха настаивает на продолжении боевых действий на Украине, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По поступающей в СВР информации, "многие трезвомыслящие европейцы задаются вопросом, почему Великобритания, невзирая на плачевное положение ВСУ на фронте, добивается продолжения боевых действий и убеждает партнеров в возможности нанесения стратегического поражения России", отмечается в релизе.
"Доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику. Некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в "локомотив" национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств стран ЕС. Ожидаемый доход - свыше 6 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В СВР заявили о попытках Британии сбить миротворческий настрой Трампа
