https://ria.ru/20251125/svr-2057352955.html
Доходы от войны фактически спасают британскую экономику, заявила СВР
Доходы от войны фактически спасают британскую экономику, заявила СВР - РИА Новости, 25.11.2025
Доходы от войны фактически спасают британскую экономику, заявила СВР
Великобритания для спасения своей экономики от краха настаивает на продолжении боевых действий на Украине, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:09:00+03:00
2025-11-25T11:09:00+03:00
2025-11-25T11:09:00+03:00
в мире
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
bae systems
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20251125/britaniya-2057348180.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, bae systems, украина, россия
В мире, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, BAE Systems, Украина, Россия
Доходы от войны фактически спасают британскую экономику, заявила СВР
СВР: доходы от войны фактически спасают британскую экономику от банкротства