ВСУ ударили по жилому дому в запорожской Васильевке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 25.11.2025
ВСУ ударили по жилому дому в запорожской Васильевке
ВСУ ударили по жилому дому в запорожской Васильевке - РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ ударили по жилому дому в запорожской Васильевке
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в городе Васильевка Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по жилому дому в запорожской Васильевке

ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области

Стелла города Васильевки
Стелла города Васильевки
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Стелла города Васильевки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в городе Васильевка Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Зафиксирован обстрел жилого дома в Васильевке: повреждения получили фасад и кровля дома, частично выбиты стекла в окнах квартир", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что по счастливой случайности обошлось без пострадавших.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала