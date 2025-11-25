https://ria.ru/20251125/svo-2057511106.html
ВСУ ударили по жилому дому в запорожской Васильевке
ВСУ ударили по жилому дому в запорожской Васильевке - РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ ударили по жилому дому в запорожской Васильевке
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в городе Васильевка Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:32:00+03:00
2025-11-25T19:32:00+03:00
2025-11-25T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043373677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31677e805edb2da78b33b3603c59236e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043373677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3892285f8d800a010276214aa242c0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по жилому дому в запорожской Васильевке
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области