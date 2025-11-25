Ослик Жорик, возивший снаряды на СВО, скоро переедет в Московский зоопарк

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ослик Жорик из зоны боевых действий, который в сентябре обрел новый дом в Великом Устюге, скоро переедет жить в Московский зоопарк, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды. Когда пришло время передислокации подразделения, забрать Жорика с собой было невозможно. В начале сентября он поселился в филиале Московского зоопарка - Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.
"Скоро Жорик, могу сказать по секрету, приедет в Москву. Он очень любит внимание, очень социальный, и сейчас как раз у него уже восстановилось здоровье, и надеюсь, что вы в ближайшее время сможете прийти к нам в Московский зоопарк и увидеть", - рассказала Акулова в ходе заседания круглого стола на тему "Женское движение "Единой России" в городе Москве".
