Ослик Жорик, возивший снаряды на СВО, скоро переедет в Московский зоопарк

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ослик Жорик из зоны боевых действий, который в сентябре обрел новый дом в Великом Устюге, скоро переедет жить в Московский зоопарк, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.