Рейтинг@Mail.ru
Ослик Жорик, возивший снаряды на СВО, скоро переедет в Московский зоопарк - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/svo-2057478701.html
Ослик Жорик, возивший снаряды на СВО, скоро переедет в Московский зоопарк
Ослик Жорик, возивший снаряды на СВО, скоро переедет в Московский зоопарк - РИА Новости, 25.11.2025
Ослик Жорик, возивший снаряды на СВО, скоро переедет в Московский зоопарк
Ослик Жорик из зоны боевых действий, который в сентябре обрел новый дом в Великом Устюге, скоро переедет жить в Московский зоопарк, сообщила генеральный... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:34:00+03:00
2025-11-25T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
великий устюг
москва
светлана акулова
дед мороз
единая россия
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042156615_0:289:960:829_1920x0_80_0_0_5b7036d05cbb1aa71ed13d176c10bb82.jpg
https://ria.ru/20240806/pamyatnik-1964475284.html
великий устюг
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042156615_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_43f41787e56cdeccd8691e86fa2f2402.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, москва, светлана акулова, дед мороз, единая россия, московский зоопарк
Специальная военная операция на Украине, Великий Устюг, Москва, Светлана Акулова, Дед Мороз, Единая Россия, Московский зоопарк
Ослик Жорик, возивший снаряды на СВО, скоро переедет в Московский зоопарк

Ослик Жорик, возивший снаряды на СВО, переедет от Деда Мороза в зоопарк

© Фото : Московский зоопарк/TelegramОслик Жорик
Ослик Жорик - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Ослик Жорик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ослик Жорик из зоны боевых действий, который в сентябре обрел новый дом в Великом Устюге, скоро переедет жить в Московский зоопарк, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды. Когда пришло время передислокации подразделения, забрать Жорика с собой было невозможно. В начале сентября он поселился в филиале Московского зоопарка - Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.
"Скоро Жорик, могу сказать по секрету, приедет в Москву. Он очень любит внимание, очень социальный, и сейчас как раз у него уже восстановилось здоровье, и надеюсь, что вы в ближайшее время сможете прийти к нам в Московский зоопарк и увидеть", - рассказала Акулова в ходе заседания круглого стола на тему "Женское движение "Единой России" в городе Москве".
Памятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Мизулина поможет участнику СВО с установкой памятника погибшему коту Твиксу
6 августа 2024, 17:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВеликий УстюгМоскваСветлана АкуловаДед МорозЕдиная РоссияМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала