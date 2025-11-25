https://ria.ru/20251125/svo-2057435489.html
ВСУ нанесли удар по центру Энергодара
ВСУ нанесли удар по центру Энергодара - РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ нанесли удар по центру Энергодара
ВСУ нанесли удар по центру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, прилет вражеского беспилотника пришелся по Центру детско-юношеского творчества, сообщил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:34:00+03:00
2025-11-25T15:34:00+03:00
2025-11-25T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057435894_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_70e196bfa3bd9f2f789e88c96bc767c8.jpg
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056143530.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057435894_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_8db2ae45c19a0f64d70c15403b65fcc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли удар по центру Энергодара
ВСУ нанесли удар по центру детско-юношеского творчества в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по центру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, прилет вражеского беспилотника пришелся по Центру детско-юношеского творчества, сообщил мэр города Максим Пухов.
"ВСУ
нанесли удар по центру Энергодара
. Прилет БПЛА зафиксирован во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества", - написал Пухов в своем Telegram-канале
.
По его словам, по предварительной информации, в результате атаки повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла.
"Пострадавших среди мирных жителей, сотрудников или детей, к счастью, нет", - подчеркнул глава города.