ВСУ нанесли удар по центру Энергодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по центру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, прилет вражеского беспилотника пришелся по Центру детско-юношеского творчества, сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, по предварительной информации, в результате атаки повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла.