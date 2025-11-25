Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по центру Энергодара
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 25.11.2025 (обновлено: 15:38 25.11.2025)
ВСУ нанесли удар по центру Энергодара
ВСУ нанесли удар по центру Энергодара - РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ нанесли удар по центру Энергодара
ВСУ нанесли удар по центру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, прилет вражеского беспилотника пришелся по Центру детско-юношеского творчества, сообщил... РИА Новости, 25.11.2025
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли удар по центру Энергодара

ВСУ нанесли удар по центру детско-юношеского творчества в Энергодаре

© Фото : пресс-служба главы ЭнергодараПоследствия удара ВСУ по центру Энергодара
Последствия удара ВСУ по центру Энергодара - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба главы Энергодара
Последствия удара ВСУ по центру Энергодара
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по центру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, прилет вражеского беспилотника пришелся по Центру детско-юношеского творчества, сообщил мэр города Максим Пухов.
"ВСУ нанесли удар по центру Энергодара. Прилет БПЛА зафиксирован во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, по предварительной информации, в результате атаки повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла.
"Пострадавших среди мирных жителей, сотрудников или детей, к счастью, нет", - подчеркнул глава города.
Украину заставили отдать Запорожскую АЭС. Но есть нюанс
20 ноября, 08:00
Украину заставили отдать Запорожскую АЭС. Но есть нюанс
20 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
