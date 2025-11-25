Российские военные отразили девять атак ВСУ из Гришино

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили девять атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 30 боевиков, сообщило во вторник Минобороны РФ