Российские военные отразили девять атак ВСУ из Гришино
Российские военные отразили девять атак ВСУ из Гришино - РИА Новости, 25.11.2025
Российские военные отразили девять атак ВСУ из Гришино
Российские подразделения группировки "Центр" отразили девять атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 30... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:38:00+03:00
2025-11-25T12:38:00+03:00
2025-11-25T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
донецкая народная республика
Российские военные отразили девять атак ВСУ из Гришино
ВС России за сутки уничтожили до 30 боевиков ВСУ в Красноармейске