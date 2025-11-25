https://ria.ru/20251125/svo-2057376203.html
Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины в зону СВО
Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины в зону СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины со стройматериалами, дверьми и огнетушителями в зону СВО, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что для бойцов СВО была отправлена очередная партия строительных материалов, собрать которую помогли предприниматели Пестовского округа.
"В этот раз нам удалось снарядить сразу два могучих "Урала", доверху груженых не только досками, но и жизненно важными вещами для наших бойцов: электропроводкой, дверьми, утеплителями, профлистом и даже огнетушителями – всем, что поможет согреться и защититься в суровых условиях", - рассказал Виноградов.
Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров, в зону СВО по просьбе новгородской волонтерской организации "За други своя" был отправлен УАЗ "Буханка". Автомобиль был куплен для артиллеристов на собранные волонтерами деньги, также были переданы маскировочные сети и индивидуальные подарки.