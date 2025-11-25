Рейтинг@Mail.ru
Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины в зону СВО
12:33 25.11.2025
Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины в зону СВО
Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины в зону СВО
Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины со стройматериалами, дверьми и огнетушителями в зону СВО, сообщил в соцсети "ВКонтакте"... РИА Новости, 25.11.2025
надежные люди
новгородская областная дума
ульяновский автомобильный завод (уаз)
новгородская областная дума, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Новгородская областная Дума, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины в зону СВО

Новгородские предприниматели отправили две машины со стройматериалами в зону СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины со стройматериалами, дверьми и огнетушителями в зону СВО, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что для бойцов СВО была отправлена очередная партия строительных материалов, собрать которую помогли предприниматели Пестовского округа.
"В этот раз нам удалось снарядить сразу два могучих "Урала", доверху груженых не только досками, но и жизненно важными вещами для наших бойцов: электропроводкой, дверьми, утеплителями, профлистом и даже огнетушителями – всем, что поможет согреться и защититься в суровых условиях", - рассказал Виноградов.
Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров, в зону СВО по просьбе новгородской волонтерской организации "За други своя" был отправлен УАЗ "Буханка". Автомобиль был куплен для артиллеристов на собранные волонтерами деньги, также были переданы маскировочные сети и индивидуальные подарки.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Народный фронт передал военным в Ростовской области более 50 автомобилей
24 ноября, 12:03
 
Надежные людиНовгородская областная ДумаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
