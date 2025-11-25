Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины в зону СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины со стройматериалами, дверьми и огнетушителями в зону СВО, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.

Он уточнил, что для бойцов СВО была отправлена очередная партия строительных материалов, собрать которую помогли предприниматели Пестовского округа.

"В этот раз нам удалось снарядить сразу два могучих "Урала", доверху груженых не только досками, но и жизненно важными вещами для наших бойцов: электропроводкой, дверьми, утеплителями, профлистом и даже огнетушителями – всем, что поможет согреться и защититься в суровых условиях", - рассказал Виноградов.