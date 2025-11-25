https://ria.ru/20251125/svo-2057320295.html
ВС России уничтожили танк ВСУ в районе Сергеевки в ДНР
ВС России уничтожили танк ВСУ в районе Сергеевки в ДНР - РИА Новости, 25.11.2025
ВС России уничтожили танк ВСУ в районе Сергеевки в ДНР
Вооруженные силы России в районе населенного пункта Сергеевка ДНР с применением FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" уничтожили танк противника, сообщило... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сергеевка
россия
донецкая народная республика
сергеевка
