Специальная военная операция на Украине
 
09:00 25.11.2025
ВС России уничтожили танк ВСУ в районе Сергеевки в ДНР
ВС России уничтожили танк ВСУ в районе Сергеевки в ДНР
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сергеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Сергеевка
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в районе населенного пункта Сергеевка ДНР с применением FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" уничтожили танк противника, сообщило Минобороны РФ.
"Разведывательными дронами подразделений беспилотных систем группировки войск "Южная" в районе населенного пункта Сергеевка ДНР обнаружена позиция танка ВСУ, в результате применения FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" танк противника был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка ДНР расчетом FPV-дрона была обнаружена ротация военнослужащих ВСУ, отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
