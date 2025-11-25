ВС России уничтожили склад с военно-техническим имуществом ВСУ

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск выявили склад с военно-техническим имуществом ВСУ и передали его координаты расчётам 122-мм гаубицы Д-30 в ДНР, сообщили в Минобороны России.