ВС России уничтожили склад с военно-техническим имуществом ВСУ
ВС России уничтожили склад с военно-техническим имуществом ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
ВС России уничтожили склад с военно-техническим имуществом ВСУ
Разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск выявили склад с военно-техническим имуществом ВСУ и передали его координаты расчётам... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
ВС России уничтожили склад с военно-техническим имуществом ВСУ
ВС России уничтожили склад с военно-техническим имуществом ВСУ в ДНР