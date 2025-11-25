Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 25.11.2025
Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ
Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ
Силы и средства ПВО России ночью отбили одну из крупнейших за последнее время атак украинских дронов, перехвачено и уничтожено 249 украинских БПЛА, сообщило... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
черное море
краснодарский край
россия
черное море
краснодарский край
россия, черное море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Краснодарский край
Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ

Силы ПВО ночью отбили крупную атаку ВСУ, уничтожив 249 украинских БПЛА

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Силы и средства ПВО России ночью отбили одну из крупнейших за последнее время атак украинских дронов, перехвачено и уничтожено 249 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России во вторник.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 ноября до 7.00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - рассказали в российской оборонном ведомстве.
Так, 116 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, 76 - над территорией Краснодарского края, 23 - над территорией Республики Крым, 16 - над территорией Ростовской области, 7 – над территорией Брянской области, по 4 – над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, 2 – над территорией Белгородской области и 1 – над территорией Липецкой области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореКраснодарский край
 
 
