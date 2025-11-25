https://ria.ru/20251125/svo-2057316990.html
Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ
Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ
Силы и средства ПВО России ночью отбили одну из крупнейших за последнее время атак украинских дронов, перехвачено и уничтожено 249 украинских БПЛА, сообщило... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T08:04:00+03:00
2025-11-25T08:04:00+03:00
2025-11-25T08:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:256:920:946_1920x0_80_0_0_14eb7da0cf7673220bdeade7ee6ad8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Краснодарский край
Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ
Силы ПВО ночью отбили крупную атаку ВСУ, уничтожив 249 украинских БПЛА