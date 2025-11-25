Рейтинг@Mail.ru
Киев за неделю оставил без света около 800 тысяч россиян, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 25.11.2025
Киев за неделю оставил без света около 800 тысяч россиян, заявил Мирошник
Киев за неделю оставил без света около 800 тысяч россиян, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.11.2025
Киев за неделю оставил без света около 800 тысяч россиян, заявил Мирошник
В течение недели 17-23 ноября из-за ударов ВСУ по энергообъектам РФ без электричества на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
херсонская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
киев
донецкая народная республика
херсонская область
Киев за неделю оставил без света около 800 тысяч россиян, заявил Мирошник

Мирошник: удары Киева за неделю оставляли без света около 800 тысяч россиян

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В течение недели 17-23 ноября из-за ударов ВСУ по энергообъектам РФ без электричества на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800 тысяч жителей, сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Из-за целенаправленных ударов ВСУ по энергетическим объектам в прифронтовых регионах России без энергоснабжения на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800 тысяч мирных жителей", - сообщил Мирошник в еженедельном обзоре, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты, заявил Мирошник
Вчера, 07:02
Он отметил, что целями террористических атак ВСУ за прошедшие дни были гражданские объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре, - объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские производственные предприятия, жилье и гражданский транспорт мирных жителей, объекты коммунального хозяйства, АЗС.
"Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие электроснабжение сразу нескольких районов, с целью лишить энергоснабжения крупные жилые массивы", - отметил Мирошник.
По его данным, наиболее масштабные отключения электроэнергии затронули ДНР, где без энергоснабжения остались 500 тысяч человек, Херсонскую область - 98 тысяч, Запорожскую область – 41 тысяча жителей, Курскую область – 16 тысяч человек. В Московской области из-за атаки на Шатурскую ГРЭС без теплоснабжения осталась 31 тысяча человек.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мирошник объяснил, до какого момента Польша будет адвокатом Украины
24 ноября, 00:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
