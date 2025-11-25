Киев за неделю оставил без света около 800 тысяч россиян, заявил Мирошник

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В течение недели 17-23 ноября из-за ударов ВСУ по энергообъектам РФ без электричества на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800 тысяч жителей, сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.