Защита обжаловала арест бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" - РИА Новости, 25.11.2025
23:04 25.11.2025
Защита обжаловала арест бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой"
происшествия, москва, вологодская область, оборонстрой
Происшествия, Москва, Вологодская область, ОборонСтрой
Защита обжаловала арест бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Ирина Ясакова
Ирина Ясакова . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступила жалоба защиты на арест бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирины Ясаковой по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Жалоба защиты поступила в суд 25 ноября", - рассказали в суде.
Таганский суд Москвы отправил Ясакову в СИЗО 21 ноября. По данным пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в ходе заседания защита женщины просила ограничиться домашним арестом, но получила отказ.
Как сообщал Telegram-канал Mash, Ясаковой вменяется мошенничество на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством "Оборонстроя" в 2021 году.
Ясакова была депутатом Законодательного собрания Вологодской области, занимала должности вице-президента ассоциации "ОборонСтрой" и генерального директора СРО НП РОС "Обронэнерго". Автор книги "Женщина и её карьера".
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Экс-депутат ГД заявил, что его семья живет в гараже для лодок в Сочи
18 ноября, 06:26
 
