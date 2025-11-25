Защита обжаловала арест бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступила жалоба защиты на арест бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирины Ясаковой по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.