Суд взыскал с "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей - РИА Новости, 25.11.2025
Культура
 
18:43 25.11.2025
Суд взыскал с "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей
Суд взыскал с "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей

РАО отсудило у "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Российского авторского общества (РАО) взыскал 40 тысяч рублей с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что взыскана компенсация за исполнение Кадышевой без договора с автором песни "Россия Русь" Виктора Пеленягрэ. Вознаграждение получит Ксения Пеленягрэ.
Изначально в этом иске "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям" РАО просило взыскать с ответчика 80 тысяч рублей, но потом сумму иска уменьшило.
Исковое заявление РАО было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний.
Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Её вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" Кадышевой принадлежит 30%, остальная доля - у гендиректора Григория Костюка.
