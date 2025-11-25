Суд взыскал с "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Российского авторского общества (РАО) взыскал 40 тысяч рублей с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что взыскана компенсация за исполнение Кадышевой без договора с автором песни "Россия Русь" Виктора Пеленягрэ. Вознаграждение получит Ксения Пеленягрэ.

Изначально в этом иске "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям" РАО просило взыскать с ответчика 80 тысяч рублей, но потом сумму иска уменьшило.

Исковое заявление РАО было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний.

Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Её вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).