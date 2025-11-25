Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест заместителю командующего ЛенВО Муминджанову - РИА Новости, 25.11.2025
18:27 25.11.2025
Суд продлил арест заместителю командующего ЛенВО Муминджанову
Суд продлил арест заместителю командующего ЛенВО Муминджанову - РИА Новости, 25.11.2025
Суд продлил арест заместителю командующего ЛенВО Муминджанову
Воронежский гарнизонный военный суд продлил срок ареста заместителю командующего ЛенВО генералу Валерию Муминджанову, обвиняемого в получении взятки, до 4... РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Суд продлил арест заместителю командующего ЛенВО Муминджанову

Суд продлил арест замкомандующего ЛенВО Муминджанову до 4 марта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд продлил срок ареста заместителю командующего ЛенВО генералу Валерию Муминджанову, обвиняемого в получении взятки, до 4 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мера пресечения продлена до 4 марта 2026 года", - сообщили в инстанции.
По данным пресс-секретаря, следующее заседание по делу Муминджанова пройдёт 2 декабря, начало - в 14.00 мск.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест.
