На Кубани суд подтвердил изъятие имущества экс-депутата ГД Напсо

СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда подтвердила изъятие в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и его родственников, стоимость изъятых активов оценивается в 1,4 миллиарда рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
"Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы гражданского дела по апелляционной жалобе на решение Центрального районного суда Сочи. Обжалуемым решением был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ и в доход государства обращено имущество, оформленное на экс-депутата от ЛДПР Юрия Напсо и его родственников. Совокупная стоимость изъятых активов составляет 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалобы как несостоятельные, оставив в силе ранее принятый судебный акт. Решение вступило в законную силу.
В пресс-службе судов региона рассказали, что были изъяты 100% в уставных капиталах ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубаньойл", ООО "Сочипетрол", а также 55 объектов капитального строительства общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров, 9 земельных участков (1,5 гектара). Кроме того, были прекращены права аренды на публичные земли площадью 2,7 гектара.
Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками, помимо Напсо, выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.
Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что он в общей сложности не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины. В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск Напсо, в котором он просил отменить постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата.
Около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.