На Кубани суд подтвердил изъятие имущества экс-депутата ГД Напсо

СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда подтвердила изъятие в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и его родственников, стоимость изъятых активов оценивается в 1,4 миллиарда рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

По данным ведомства, суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалобы как несостоятельные, оставив в силе ранее принятый судебный акт. Решение вступило в законную силу.

В пресс-службе судов региона рассказали, что были изъяты 100% в уставных капиталах ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубаньойл", ООО "Сочипетрол", а также 55 объектов капитального строительства общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров, 9 земельных участков (1,5 гектара). Кроме того, были прекращены права аренды на публичные земли площадью 2,7 гектара.

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками, помимо Напсо, выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.

Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что он в общей сложности не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины. В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск Напсо, в котором он просил отменить постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата.