Курского экс-депутата подозревают в растрате похищенных средства в Мексике

КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. Экс-депутат курской облдумы Максим Васильев после предполагаемого хищения средств на фортификациях отправился в Мексику, где в январе 2023 года опубликовал получившее общественный резонанс видео, заявил защитник одного из фигурантов дела о строительстве оборонительных сооружений Александр Щербаков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Семнадцатого ноября, давая показания на судебном заседании по делу о хищениях при строительстве фортификаций, Васильев отказался отвечать на вопрос, куда он потратил похищенные деньги, заявив, что они ушли "на личные нужды".

"Согласно его показаниям, к тому моменту, когда он пил коктейли в Мексиканских Соединенных Штатах, эти деньги уже были похищены. Также он не рассказал, что его сын является гражданином Мексики, что упрощает процедуру вложения похищенных денег в недвижимость и иное имущество за рубежом. То есть он этого рассказывать не стал. Сказал, что у него есть какие-то личные нужды", - добавил защитник.