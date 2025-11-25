Курского экс-депутата подозревают в растрате похищенных средства в Мексике

КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. Экс-депутат курской облдумы Максим Васильев после предполагаемого хищения средств на фортификациях отправился в Мексику, где в январе 2023 года опубликовал получившее общественный резонанс видео, заявил защитник одного из фигурантов дела о строительстве оборонительных сооружений Александр Щербаков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!".
Семнадцатого ноября, давая показания на судебном заседании по делу о хищениях при строительстве фортификаций, Васильев отказался отвечать на вопрос, куда он потратил похищенные деньги, заявив, что они ушли "на личные нужды".
"Содержащаяся в информационной системе по границам службы информации о выезде Васильева является доказательством невозможности существования описанных Васильевым событий. То есть я речь веду о статье 5 УПК, пункта 1 - алиби. Отсутствие в месте совершенного преступления. То есть, он нам рассказал, что он, якобы, первого-второго (числа - ред.) общался с Лукиным и с (находящимся под арестом экс-замгубернатора Курской области Алексеем) Дедовым. В данном случае, исходя уже из той информации, которая была распространена, он находился в Мексиканских Соединенных Штатах", - заявил Щербаков в ходе суда.
Кроме того, он обратил внимание суда на то, что, давая показания, Васильев отказался рассказывать, куда он потратил похищенные деньги.
"Согласно его показаниям, к тому моменту, когда он пил коктейли в Мексиканских Соединенных Штатах, эти деньги уже были похищены. Также он не рассказал, что его сын является гражданином Мексики, что упрощает процедуру вложения похищенных денег в недвижимость и иное имущество за рубежом. То есть он этого рассказывать не стал. Сказал, что у него есть какие-то личные нужды", - добавил защитник.
Адвокат фигуранта дела также попросил суд направить в пограничное управление УФСБ России по Курской области запрос на предоставление сведений о выезде Васильева в 2023 году за пределы РФ.
Уголовное дело Васильева выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Васильев, выступая 17 ноября в суде в качестве свидетеля по видеосвязи из Мещанского райсуда Москвы, заявил, что на возведении укреплений в курском приграничье планировал заработать, а не красть.
