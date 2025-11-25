Суд дал условный срок экс-полицейскому по делу о взятке от редактора URA.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к четырём годам условно бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во вторник гособвинение запросило для него четыре года колонии общего режима, штраф в 600 тысяч рублей и лишение спецзвания старшего лейтенанта.

"Суд постановил признать Андрея Карпова виновным... назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, лишить звания старший сержант. Срок назначить условный", - озвучила решение судья Татьяна Орлова.

Кроме того, в объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что Карпову назначен испытательный срок в четыре года, запрещено занимать должности во власти и правоохранительных органах на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей конфискована в доход государства.

Гособвинение также отмечало, что отягчающих обстоятельств не имеется, а среди смягчающих: наличие ребенка, раскаяние, и положительные характеристики.

Суд над Карповым стартовал во вторник, до этого процесс отложили из-за неявки адвоката экс-полицейского. На стартовом заседании прошли сразу и прения сторон, а дело рассматривалось в особом порядке.

Судом было установлено, что с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.

В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов находился под домашним арестом.

В ходе процесса гособвинитель отметила, что Карпов выполнил свои обязательства по досудебному соглашению, сообщил о способе совершения преступления, в ходе двух очных ставок подтвердил свои показания. При этом судья пояснила фигуранту, что если он заключил досудебное соглашение, то, по его условиям, в будущем он не сможет обжаловать приговор.

В пресс-службе областного суда пояснили РИА Новости, что в данном случае обжаловаться может только вид и размер назначенного наказания, фактические обстоятельства дела переоценке не подлежат, то есть стороны не вправе в своей жалобе указывать, что преступление совершено при иных обстоятельствах либо оспаривать факт совершения каких-либо действий, указанных в приговоре.

В ходе процесса Карпов, заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил не отправлять его в колонию, отметив, что ему жаль своего племянника и жаль, что он подвел своих коллег.

"Прошу не лишать меня свободы. Я уже себя наказал. Я под судом, и мой племянник, каким бы он ни был, переживаю за него... Мне его жалко, ведь это мой племянник. И я виноват, и он виноват, мы все виноваты. Это урок для меня на всю жизнь. Жаль, что и пострадали мои коллеги, мне неприятно, что я их подвел", – ответил Карпов суду на вопрос, какое он видит для себя наказание.