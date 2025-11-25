Рейтинг@Mail.ru
Суд дал условный срок экс-полицейскому по делу о взятке от редактора URA.ru
16:19 25.11.2025 (обновлено: 16:57 25.11.2025)
Суд дал условный срок экс-полицейскому по делу о взятке от редактора URA.ru
Суд дал условный срок экс-полицейскому по делу о взятке от редактора URA.ru
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к четырём годам условно бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга... РИА Новости, 25.11.2025
екатеринбург
екатеринбург, происшествия, ura.ru
Екатеринбург, Происшествия, Ura.ru
Суд дал условный срок экс-полицейскому по делу о взятке от редактора URA.ru

Суд Екатеринбурга дал четыре года условно экс-полицейскому по делу о взятке

© РИА Новости
Андрей Карпов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости
Андрей Карпов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к четырём годам условно бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник гособвинение запросило для него четыре года колонии общего режима, штраф в 600 тысяч рублей и лишение спецзвания старшего лейтенанта.
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU Аллаярова
10 ноября, 14:43
"Суд постановил признать Андрея Карпова виновным... назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, лишить звания старший сержант. Срок назначить условный", - озвучила решение судья Татьяна Орлова.
Кроме того, в объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что Карпову назначен испытательный срок в четыре года, запрещено занимать должности во власти и правоохранительных органах на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей конфискована в доход государства.
Гособвинение также отмечало, что отягчающих обстоятельств не имеется, а среди смягчающих: наличие ребенка, раскаяние, и положительные характеристики.
Суд над Карповым стартовал во вторник, до этого процесс отложили из-за неявки адвоката экс-полицейского. На стартовом заседании прошли сразу и прения сторон, а дело рассматривалось в особом порядке.
Судом было установлено, что с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ
24 ноября, 16:58
В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов находился под домашним арестом.
В ходе процесса гособвинитель отметила, что Карпов выполнил свои обязательства по досудебному соглашению, сообщил о способе совершения преступления, в ходе двух очных ставок подтвердил свои показания. При этом судья пояснила фигуранту, что если он заключил досудебное соглашение, то, по его условиям, в будущем он не сможет обжаловать приговор.
В пресс-службе областного суда пояснили РИА Новости, что в данном случае обжаловаться может только вид и размер назначенного наказания, фактические обстоятельства дела переоценке не подлежат, то есть стороны не вправе в своей жалобе указывать, что преступление совершено при иных обстоятельствах либо оспаривать факт совершения каких-либо действий, указанных в приговоре.
Задержание этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат
24 ноября, 09:57
В ходе процесса Карпов, заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил не отправлять его в колонию, отметив, что ему жаль своего племянника и жаль, что он подвел своих коллег.
"Прошу не лишать меня свободы. Я уже себя наказал. Я под судом, и мой племянник, каким бы он ни был, переживаю за него... Мне его жалко, ведь это мой племянник. И я виноват, и он виноват, мы все виноваты. Это урок для меня на всю жизнь. Жаль, что и пострадали мои коллеги, мне неприятно, что я их подвел", – ответил Карпов суду на вопрос, какое он видит для себя наказание.
На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова – этот процесс стартовал 23 октября – главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а сам Карпов заявил, что передавал Аллаярову сводки и сообщил о своем раскаянии. Из его предыдущих показаний, оглашенных судьей по просьбе защиты, выяснилось, что, передавая сводки, он помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице и получал за это денежное вознаграждение.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги
21 ноября, 09:09
 
Екатеринбург Происшествия Ura.ru
 
 
