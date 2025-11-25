Рейтинг@Mail.ru
Житель Москвы получил срок за фейки об армии и антироссийские призывы - РИА Новости, 25.11.2025
15:41 25.11.2025
Житель Москвы получил срок за фейки об армии и антироссийские призывы
Житель Москвы получил срок за фейки об армии и антироссийские призывы
Суд в Москве приговорил к 8 годам колонии общего режима Солима Камина по делу о фейках о российской армии и призывах против безопасности государства
2025-11-25T15:41:00+03:00
2025-11-25T15:41:00+03:00
Житель Москвы получил срок за фейки об армии и антироссийские призывы

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 8 годам колонии общего режима Солима Камина по делу о фейках о российской армии и призывах против безопасности государства, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры суд приговорил 36-летнего Солима Камина к 8 годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и распространение заведомо ложной информации", - говорится в сообщении.
Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на 4,5 года.
Как было установлено в суде, Камина, придерживаясь радикальных политических взглядов, связанных с несогласием с действующим в РФ политическим режимом, в апреле 2023 года разместил на своей персональной странице в соцсети публикацию и текстовые комментарии, которые, по заключению экспертизы, содержат ложную информацию об использовании российской армии, признаки побуждения к противодействию Вооруженным силам РФ и указывают на склонение к совершению государственной измены.
Камина был признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, по мотивам политической ненависти), пп. "в, д" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием интернета, по мотивам политической ненависти и вражды).
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
