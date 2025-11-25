Рейтинг@Mail.ru
Жителя Омска осудили за фейки про российскую армию
15:09 25.11.2025
Жителя Омска осудили за фейки про российскую армию
Житель Омска признан виновным в даче взятки и распространении фейковой информации про российскую армию, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
россия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Омск, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Житель Омска признан виновным в даче взятки и распространении фейковой информации про российскую армию, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Приговор 39-летнему брокеру из Омска вынес Куйбышевский районный суд города. Его признали виновным в "публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ", даче взятки и приготовлении к даче взятки. Следователи выяснили, что в октябре 2023 года омич разместил в собственной группе в соцсети ложную информацию о ВС РФ.
"В сентябре 2024 года фигурант, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, во время разговора с сотрудником ФСБ предложил ему взятку в размере 300 тысяч рублей и передал часть от оговоренной суммы за прекращение проводимой в отношении него процессуальной проверки", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Когда мужчину задерживали, он снова попытался дать взятку сотрудникам ФСБ в размере 300 тысяч рублей.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей", – добавили в пресс-службе СУ СК.
Также суд лишил его права в течение двух лет десяти месяцев заниматься ведением групп, каналов и пабликов в соцсетях.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии
21 ноября, 15:19
 
ПроисшествияРоссияОмскОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
