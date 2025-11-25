Жителя Омска осудили за фейки про российскую армию

ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Житель Омска признан виновным в даче взятки и распространении фейковой информации про российскую армию, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Приговор 39-летнему брокеру из Омска вынес Куйбышевский районный суд города. Его признали виновным в "публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ", даче взятки и приготовлении к даче взятки. Следователи выяснили, что в октябре 2023 года омич разместил в собственной группе в соцсети ложную информацию о ВС РФ.

"В сентябре 2024 года фигурант, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, во время разговора с сотрудником ФСБ предложил ему взятку в размере 300 тысяч рублей и передал часть от оговоренной суммы за прекращение проводимой в отношении него процессуальной проверки", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Когда мужчину задерживали, он снова попытался дать взятку сотрудникам ФСБ в размере 300 тысяч рублей.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей", – добавили в пресс-службе СУ СК