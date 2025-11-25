https://ria.ru/20251125/sud-2057406812.html
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к Минстрою Кузбасса на 983 миллиона рублей
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании около 983 миллионов рублей с министерства строительства Кузбасса, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела итог состоявшегося во вторник судебного заседания.
Этот иск поступил в суд в июне. В октябре суд привлек к рассмотрению дела в статусе третьего лица администрацию правительства Кузбасса. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не уточняются.