Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к Минстрою Кузбасса на 983 миллиона рублей

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании около 983 миллионов рублей с министерства строительства Кузбасса, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела итог состоявшегося во вторник судебного заседания.