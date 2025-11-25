Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к Минстрою Кузбасса на 983 миллиона рублей - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/sud-2057406812.html
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к Минстрою Кузбасса на 983 миллиона рублей
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к Минстрою Кузбасса на 983 миллиона рублей - РИА Новости, 25.11.2025
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к Минстрою Кузбасса на 983 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании около 983 миллионов рублей с министерства строительства Кузбасса,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:08:00+03:00
2025-11-25T14:08:00+03:00
строительство
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251125/aktivy-2057402890.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, происшествия
Строительство, Происшествия
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к Минстрою Кузбасса на 983 миллиона рублей

Суд в Москве отклонил иск ВЭБ.РФ к Минстрою Кузбасса на 983 миллиона рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании около 983 миллионов рублей с министерства строительства Кузбасса, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела итог состоявшегося во вторник судебного заседания.
Этот иск поступил в суд в июне. В октябре суд привлек к рассмотрению дела в статусе третьего лица администрацию правительства Кузбасса. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не уточняются.
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд изъял активы бизнесменов Боброва и Бикова
Вчера, 13:55
 
СтроительствоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала