Рейтинг@Mail.ru
Tefal помирилась с дизайнером Лебедевым, с которого требовала компенсацию - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/sud-2057399042.html
Tefal помирилась с дизайнером Лебедевым, с которого требовала компенсацию
Tefal помирилась с дизайнером Лебедевым, с которого требовала компенсацию - РИА Новости, 25.11.2025
Tefal помирилась с дизайнером Лебедевым, с которого требовала компенсацию
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французского производителя бытовой техники и посуды Tefal, требовавшего взыскать с дизайнера... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:43:00+03:00
2025-11-25T13:43:00+03:00
москва
артемий лебедев
вячеслав манучаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023559658_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_49706c23028f7ebe041344ff2fb51a99.jpg
https://ria.ru/20251125/sud-2057326659.html
https://ria.ru/20251125/sud-2057363462.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023559658_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_9f1b2a07b4bdf4c13074a034a12ea38b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, артемий лебедев, вячеслав манучаров
Москва, Артемий Лебедев, Вячеслав Манучаров
Tefal помирилась с дизайнером Лебедевым, с которого требовала компенсацию

Суд утвердил мировое соглашение по иску на 2 млн руб Tefal к дизайнеру Лебедеву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Артемий Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французского производителя бытовой техники и посуды Tefal, требовавшего взыскать с дизайнера Артемия Лебедева 2 миллиона рублей компенсации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу. Условия договоренностей станут известны после опубликования определения суда, на заседании во вторник они не оглашались.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд 12 декабря огласит приговор "крабовому королю" Кану
Вчера, 09:42
Изначально в этом иске, поданном в апреле, ответчиком был указан только Лебедев, позже суд привлек в качестве его соответчиков петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП) и Павла Минаичева. Они также стали участниками мирового соглашения.
В материалах суда говорится, что АО "НМП" как рекламодатель "допустил заказ и распространение недопустимого рекламного материала", а Минаичев "изготовил рекламный материал, нарушающий законодательство о рекламе и законодательство об интеллектуальной собственности, допустил его дальнейшее распространение исполнителем". Более подробно суть спора пока не поясняется.
Одновременно с иском к Лебедеву в этот же суд поступил иск Tefal на ту же сумму к актеру Вячеславу Манучарову. В нем истец просит взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей.
Третьими лицами к тому разбирательству привлечены АО "НМП" и индивидуальный предприниматель Денис Елышев. Рассмотрение дела продолжается.
Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года.
Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд наказал Смольянинова* за неуплату штрафа
Вчера, 11:50
 
МоскваАртемий ЛебедевВячеслав Манучаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала