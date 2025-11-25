Tefal помирилась с дизайнером Лебедевым, с которого требовала компенсацию

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французского производителя бытовой техники и посуды Tefal, требовавшего взыскать с дизайнера Артемия Лебедева 2 миллиона рублей компенсации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу. Условия договоренностей станут известны после опубликования определения суда, на заседании во вторник они не оглашались.

Изначально в этом иске, поданном в апреле, ответчиком был указан только Лебедев , позже суд привлек в качестве его соответчиков петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП) и Павла Минаичева. Они также стали участниками мирового соглашения.

В материалах суда говорится, что АО "НМП" как рекламодатель "допустил заказ и распространение недопустимого рекламного материала", а Минаичев "изготовил рекламный материал, нарушающий законодательство о рекламе и законодательство об интеллектуальной собственности, допустил его дальнейшее распространение исполнителем". Более подробно суть спора пока не поясняется.

Одновременно с иском к Лебедеву в этот же суд поступил иск Tefal на ту же сумму к актеру Вячеславу Манучарову . В нем истец просит взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей.

Третьими лицами к тому разбирательству привлечены АО "НМП" и индивидуальный предприниматель Денис Елышев. Рассмотрение дела продолжается.

Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года.