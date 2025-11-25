https://ria.ru/20251125/sud-2057382143.html
В ВС предложили запрещать подсудимым занятия конкретной деятельностью - РИА Новости, 25.11.2025
В ВС предложили запрещать подсудимым занятия конкретной деятельностью
В ВС предложили запретить фигурантам приговора занятия конкретной деятельностью
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пленум Верхового суда РФ в подготовленном проекте предлагает установить судам возможность при вынесении приговора запрещать фигурантам заниматься конкретной деятельностью, в том числе в сфере IT.
"Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.). При этом по смыслу закона в качестве лишения права заниматься определенной деятельностью может быть установлен запрет заниматься деятельностью… в конкретной сфере такой деятельности (например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов, в сфере микрофинансовой деятельности, в сфере информации и информационных технологий)", - говорится в проекте.
Сегодня в ходе пленума решено направить проект в редакционную комиссию на доработку, передает корреспондент РИА Новости.