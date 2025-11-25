Рейтинг@Mail.ru
В ВС предложили запрещать подсудимым занятия конкретной деятельностью
12:52 25.11.2025
В ВС предложили запрещать подсудимым занятия конкретной деятельностью
В ВС предложили запрещать подсудимым занятия конкретной деятельностью
россия
россия, верховный суд рф
Россия, Верховный суд РФ
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пленум Верхового суда РФ в подготовленном проекте предлагает установить судам возможность при вынесении приговора запрещать фигурантам заниматься конкретной деятельностью, в том числе в сфере IT.
"Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.). При этом по смыслу закона в качестве лишения права заниматься определенной деятельностью может быть установлен запрет заниматься деятельностью… в конкретной сфере такой деятельности (например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов, в сфере микрофинансовой деятельности, в сфере информации и информационных технологий)", - говорится в проекте.
Сегодня в ходе пленума решено направить проект в редакционную комиссию на доработку, передает корреспондент РИА Новости.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор
Вчера, 11:51
 
Россия
Верховный суд РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
