В ВС предложили запрещать подсудимым занятия конкретной деятельностью

"Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.). При этом по смыслу закона в качестве лишения права заниматься определенной деятельностью может быть установлен запрет заниматься деятельностью… в конкретной сфере такой деятельности (например, в сфере заключения и исполнения государственных контрактов, в сфере микрофинансовой деятельности, в сфере информации и информационных технологий)", - говорится в проекте.