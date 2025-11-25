Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве отказался аннулировать бренд Hugo Boss в России
11:56 25.11.2025
Суд в Москве отказался аннулировать бренд Hugo Boss в России
Суд в Москве отказался аннулировать бренд Hugo Boss в России
россия, сша, австралия, jaguar land rover limited, amazon, bershka, экономика
Россия, США, Австралия, Jaguar Land Rover Limited, Amazon, Bershka, Экономика
Закрытый магазин одежды Hugo Boss
Закрытый магазин одежды Hugo Boss. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России международного товарного знака Hugo Boss, принадлежащего немецкой компании Hugo Boss AG, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Этот международный бренд был зарегистрирован в 2014 году, правовая охрана, помимо России, предоставлена ему в Евросоюзе, США, Австралии, Израиле, Японии, Корее, Сингапуре, Швейцарии и Китае и действует сейчас до 2034 года.
Словарь - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Исследование показало, сколько слов уже заняты российскими брендами
14 ноября, 15:05
Регистрация товарного знака распространяется на три класса товаров, включая, например, очки, солнцезащитные очки, письменные принадлежности, ручки, блокноты, косметические и туалетные принадлежности и принадлежности для ванной комнаты, посуду, графины для вина и другое. По мнению истца, ответчик свой бренд в России не использует.
Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd.
В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом Amazon люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг.
Также был аннулирован бренд финской Nokia Solutions and Networks и частично аннулированы бренды Bershka и "Бершка" испанской Inditex и бренды Victoria's Secret американского производителя нижнего белья и косметики.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Виноделы "Мысхако" хотят лишить французский коньячный дом бренда в России
30 июля, 07:09
Иски к французской Michelin, американской Amazon Technologies и ряду других ответчиков пока не рассмотрены.
В судебных материалах говорится, что Multigoods Production в кооперации с рядом российских компаний ведет "деятельность в сфере производства и реализации большого перечня товаров".
Hugo Boss AG занимается производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцингене. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде. Правительственная подкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн".
Продукция компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua
1 июля, 17:11
 
Россия США Австралия Jaguar Land Rover Limited Amazon Bershka Экономика
 
 
