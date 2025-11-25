Рейтинг@Mail.ru
Суд наказал Смольянинова* за неуплату штрафа - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 25.11.2025 (обновлено: 12:00 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/sud-2057363462.html
Суд наказал Смольянинова* за неуплату штрафа
Суд наказал Смольянинова* за неуплату штрафа - РИА Новости, 25.11.2025
Суд наказал Смольянинова* за неуплату штрафа
Мировой судья судебного участка столичного района Коньково оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) на 6 тысяч рублей за неуплату в срок... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:50:00+03:00
2025-11-25T12:00:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053984087_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_70c1dabea3e67ef5868f9d3c657ecddf.jpg
https://ria.ru/20251124/sud-2057132775.html
https://ria.ru/20251121/varlamov-2056482210.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053984087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a54f8ba4fb02c0bdfd3d8e670b2268d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд наказал Смольянинова* за неуплату штрафа

Смольянинова оштрафовали на 6 тысяч рублей за неуплату штрафа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАртур Смольянинов*
Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Артур Смольянинов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка столичного района Коньково оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) на 6 тысяч рублей за неуплату в срок штрафа, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи 53-го судебного участка Смольянинов* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков
24 ноября, 13:40
Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в этом году Смольянинова* дважды оштрафовали в России за неоплату автомобильных штрафов.
В них указано, что в начале февраля 2025 года Смольянинова* оштрафовали на 3 тысячи рублей за неоплату парковки и проезда по платной дороге. В том же месяце, как следует из материалов, актера оштрафовали на 5 тысяч рублей за неоплату парковки в Москве.
Штрафы не были уплачены в установленные сроки, на Смольянинова* составили два протокола по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания, подчеркивается в материалах. Судебный участок мирового судьи района Коньково в Москве дважды привлек Смольянинова* к ответственности, назначив ему наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, указано в них. Таким образом, актера оштрафовали на 6 и 10 тысяч рублей соответственно.
Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* признан иноагентом
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Блогер-иноагент Варламов* сохранил ИП в России
21 ноября, 04:14
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала