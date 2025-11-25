Рейтинг@Mail.ru
Экс-главе Крымского района Кубани продлили арест - РИА Новости, 25.11.2025
11:12 25.11.2025
Экс-главе Крымского района Кубани продлили арест
происшествия
крымский район
краснодарский край
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
крымский район
краснодарский край
россия
происшествия, крымский район, краснодарский край, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Экс-главе Крымского района Кубани продлили арест

Экс-главе Крымского района Кубани Лесю продлили арест до 29 декабря

© Фото : пресс-служба администрации Крымского районаЭкс-глава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь
Экс-глава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации Крымского района
Экс-глава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Суд продлил арест экс-главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, до 29 декабря, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"(Остался под стражей - ред.) до 29 декабря 2025 года", - сказали в пресс-службе.
Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ). 20 октября он ушел в отставку по собственному желанию.
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по существенно ниже рыночной цене.
Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Суд 28 октября принял решение начать рассмотрение дела с начала в связи с "изменением основания или предмета иска, увеличением размера исковых требований". Активы Леся и ряда других ответчиков арестованы, следует из базы исполнительных производств ФССП.
Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Помимо Леся ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
ПроисшествияКрымский районКраснодарский крайРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
