Экс-главе Крымского района Кубани продлили арест

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Суд продлил арест экс-главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, до 29 декабря, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"(Остался под стражей - ред.) до 29 декабря 2025 года", - сказали в пресс-службе.

Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ ). 20 октября он ушел в отставку по собственному желанию.

По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по существенно ниже рыночной цене.

Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Суд 28 октября принял решение начать рассмотрение дела с начала в связи с "изменением основания или предмета иска, увеличением размера исковых требований". Активы Леся и ряда других ответчиков арестованы, следует из базы исполнительных производств ФССП

Краснодарском крае и Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества Адыгее проходит одновременно истцом и третьим лицом.