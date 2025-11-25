https://ria.ru/20251125/sud-2057286748.html
Суд во вторник начнет рассматривать заочно дело писателя Акунина*
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мировой суд Москвы во вторник приступит к заочному рассмотрению уголовного дела писателя-иноагента Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствуют судебные данные, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Предварительное слушание назначено на 25 ноября 2025 года. Подсудимый: Чхартишвили* Григорий Шалвович",- сказано в документе.
По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.