В Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России
Пользователи соцсети X обвинили в лицемерном подходе к конфликту на Украине президента Финляндии Александра Стубба, заявившего, что будущее Украины решать... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
финляндия
нато
россия
украина
финляндия
