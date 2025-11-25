Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 25.11.2025
В Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России
Пользователи соцсети X обвинили в лицемерном подходе к конфликту на Украине президента Финляндии Александра Стубба, заявившего, что будущее Украины решать... РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Финляндия, НАТО

В Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X обвинили в лицемерном подходе к конфликту на Украине президента Финляндии Александра Стубба, заявившего, что будущее Украины решать Украине, а будущее европейской безопасности — Европе.
"Хотя Украина не является членом НАТО, вы продолжаете втягивать ее в этот конфликт. Не лезьте не в свое дело!" — написал читатель.
"Ни одна страна не может принимать решения, угрожающие безопасности другой страны. Сейчас Россия подвергается нападению со стороны коллективного Запада и у нее больше оснований требовать гарантий безопасности. Финляндии следует разобраться с хаосом у себя дома, а не вмешиваться в чужие конфликты", — заявил еще один комментатор.
"Хочу подкинуть тебе еще идейку: будущее России решать России. Удачи", — отметил другой пользователь.
"Украина побеждена. Смирись, Стубб", — заключили читатели.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФинляндияНАТО
 
 
