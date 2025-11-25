Европейскому автопрому грозит необратимый спад, заявили в Stellantis

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Французский автомобильный концерн Stellantis, который в том числе выпускает популярную марку Jeep, предупредил о риске необратимого спада в автомобильной промышленности в Европе, передает агентство Рейтер со ссылкой на одного из руководителей компании.
"Председатель правления Stellantis Джон Элканн (John Elkann) во вторник предупредил, что европейской автомобильной промышленности грозит риск "необратимого спада", - говорится в сообщении.
При этом Элканн отметил, что отрасль подготовила пакет предложений для Европейской комиссии, предоставляющий большую гибкость производителям автомобилей относительно целевых показателей сокращения выбросов выхлопных газоы в атмосферу, что может поддержать сектор, добавляет агентство.
Ранее во вторник Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) представила данные об увеличении в октябре продаж новых легковых автомобилей в странах Евросоюза на 6%, до 917 тысяч. При этом в модельном разрезе продажи в Европе новых автомобилей Stellantis в отчетном месяце выросли на 7,9% к прошлому году, но за период с января по октябрь - упали на 6%.
Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем "вредных" выбросов. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций.
Но затем, в марте, ЕК в своей стратегии развития автомобильной промышленности в Евросоюзе предложила на три года снизить "климатические" требования относительно таких выбросам для автомобильных производителей.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.