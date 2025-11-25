Европейскому автопрому грозит необратимый спад, заявили в Stellantis

При этом Элканн отметил, что отрасль подготовила пакет предложений для Европейской комиссии, предоставляющий большую гибкость производителям автомобилей относительно целевых показателей сокращения выбросов выхлопных газоы в атмосферу, что может поддержать сектор, добавляет агентство.

Но затем, в марте, ЕК в своей стратегии развития автомобильной промышленности в Евросоюзе предложила на три года снизить "климатические" требования относительно таких выбросам для автомобильных производителей.