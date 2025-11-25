Союзники Украины решили работать с существующим планом США, заявил Стармер

ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники Киева в воскресенье в Женеве приняли решение работать с существующим планом США по Украине, а не создавать альтернативный документ.
В Женеве состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент США Дональд Трамп ранее называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
