16:28 25.11.2025
Союзники Украины решили работать с существующим планом США, заявил Стармер
Союзники Украины решили работать с существующим планом США, заявил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники Киева в воскресенье в Женеве приняли решение работать с существующим планом США по Украине, а не РИА Новости, 25.11.2025
в мире, сша, россия, киев, кир стармер, владимир путин, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Киев, Кир Стармер, Владимир Путин, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Союзники Украины решили работать с существующим планом США, заявил Стармер

Стармер: союзники Киева согласились работать с нынешним планом США по Украине

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники Киева в воскресенье в Женеве приняли решение работать с существующим планом США по Украине, а не создавать альтернативный документ.
«
"Что касается текста соглашения, над которым сейчас работают в Женеве… был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с существующим текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, а другие части важны, а не создавать другой документ", - заявил Стармер в парламенте.
В Женеве состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент США Дональд Трамп ранее называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Кремле прокомментировали информацию о мирном плане США
24 ноября, 12:35
 
