Украинская делегация якобы встречалась с российской в Абу-Даби, пишет Axios

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что украинская делегация во главе с начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым* в Абу-Даби якобы проводит переговоры с российской стороной и американской делегацией.

"Украинская делегация во главе с начальником военной разведки Кириллом Будановым* также в Абу-Даби и проводит переговоры как с американской, так и с российской командами", - говорится в сообщении портала

Неназванный источник утверждает, что перед поездкой в ОАЭ министра армии США Дэниела Дрисколла на фоне обсуждений предлагаемого США плана по урегулированию главы военных разведок России Украины якобы собирались встретиться в Абу-Даби по другой теме.

"Поездка Дрисколла в Абу-Даби удивила стороны и изменила изначальный план", - указывает портал.

Глава МИД РФ Сергей Лавров , комментируя сообщения о якобы встрече представителей России и США в Абу-Даби, заявил, что российские дипломаты предпочитают делать свою работу профессионально, а не заниматься спекуляциями и слухами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать насчет сообщений в СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками РФ.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.