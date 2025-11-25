Рейтинг@Mail.ru
Украинская делегация якобы встречалась с российской в Абу-Даби, пишет Axios - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ssha-2057547527.html
Украинская делегация якобы встречалась с российской в Абу-Даби, пишет Axios
Украинская делегация якобы встречалась с российской в Абу-Даби, пишет Axios - РИА Новости, 25.11.2025
Украинская делегация якобы встречалась с российской в Абу-Даби, пишет Axios
Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что украинская делегация во главе с начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T23:14:00+03:00
2025-11-25T23:14:00+03:00
в мире
россия
сша
абу-даби
дмитрий песков
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_0:42:1043:629_1920x0_80_0_0_c331ac6b09c2eb03a7f3daf7024c0f5d.jpg
https://ria.ru/20251125/mir-2057448945.html
https://ria.ru/20251125/driskoll-2057396323.html
https://ria.ru/20251125/tramp-2057541841.html
россия
сша
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_891999ca534b2bd60fc66779e3213c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, абу-даби, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, США, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров
Украинская делегация якобы встречалась с российской в Абу-Даби, пишет Axios

Axios: делегация во главе с Будановым встретилась с российской в Абу-Даби

© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба президента Украины
Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что украинская делегация во главе с начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым* в Абу-Даби якобы проводит переговоры с российской стороной и американской делегацией.
"Украинская делегация во главе с начальником военной разведки Кириллом Будановым* также в Абу-Даби и проводит переговоры как с американской, так и с российской командами", - говорится в сообщении портала.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Переговоры с Россией в Абу-Даби идут хорошо, сообщили в Пентагоне
Вчера, 16:16
Неназванный источник утверждает, что перед поездкой в ОАЭ министра армии США Дэниела Дрисколла на фоне обсуждений предлагаемого США плана по урегулированию главы военных разведок России и Украины якобы собирались встретиться в Абу-Даби по другой теме.
"Поездка Дрисколла в Абу-Даби удивила стороны и изменила изначальный план", - указывает портал.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о якобы встрече представителей России и США в Абу-Даби, заявил, что российские дипломаты предпочитают делать свою работу профессионально, а не заниматься спекуляциями и слухами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать насчет сообщений в СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками РФ.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ узнали, почему Дрисколл вел переговоры в Женеве, а не в Лондоне
Вчера, 13:29
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
Вчера, 22:39
 
В миреРоссияСШААбу-ДабиДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала