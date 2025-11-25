Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о ходе процесса по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 25.11.2025
Трамп рассказал о ходе процесса по урегулированию конфликта на Украине
Трамп рассказал о ходе процесса по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп рассказал о ходе процесса по урегулированию конфликта на Украине
Американский президент Дональд Трамп заявил, что министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана, пока спецпосланник... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
москва
сша
киев
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
в мире, москва, сша, киев, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, США, Киев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Трамп рассказал о ходе процесса по урегулированию конфликта на Украине

Трамп: Дрисколл проведет переговоры с Киевом, пока Уиткофф будет в Москве

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана, пока спецпосланник Стив Уиткофф будет находиться в Москве.
Ранее Трамп заявил, что поручил Уиткоффу отправиться в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Он не уточнил даты предполагаемой встречи.
"В это же время министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп ждет встречу с Путиным и Зеленским на финальной стадии урегулирования
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, США, Киев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин
 
 
