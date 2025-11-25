Рейтинг@Mail.ru
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 25.11.2025 (обновлено: 22:50 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/ssha-2057544495.html
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов
Президент США Дональд Трамп заявил, что в плане США по мирному урегулированию на Украине остаются лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T22:49:00+03:00
2025-11-25T22:50:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2057135399.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов

Трамп: в мирном плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в плане США по мирному урегулированию на Украине остаются лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны.
"Остались лишь несколько пунктов разногласий", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине
24 ноября, 13:48
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала