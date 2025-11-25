https://ria.ru/20251125/ssha-2057544495.html
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов
Президент США Дональд Трамп заявил, что в плане США по мирному урегулированию на Украине остаются лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T22:49:00+03:00
2025-11-25T22:49:00+03:00
2025-11-25T22:50:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2057135399.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов
Трамп: в мирном плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов