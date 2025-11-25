https://ria.ru/20251125/ssha-2057544229.html
Трамп рассказал о доработке мирного плана США из 28 пунктов
Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений России и Украины. РИА Новости, 25.11.2025
