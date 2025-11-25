Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о доработке мирного плана США из 28 пунктов - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ssha-2057544229.html
Трамп рассказал о доработке мирного плана США из 28 пунктов
Трамп рассказал о доработке мирного плана США из 28 пунктов - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп рассказал о доработке мирного плана США из 28 пунктов
Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений России и Украины. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T22:45:00+03:00
2025-11-25T22:45:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_42455eda28f57f5db30f4dee37d50e5d.jpg
https://ria.ru/20250617/administratsija-2023324466.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_b7d589915db64f248b7520d7425d687a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Трамп рассказал о доработке мирного плана США из 28 пунктов

Трамп: США доработали мирный план с учетом предложений России и Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений России и Украины.
"Исходный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединёнными Штатами, был доработан с учётом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
США прекратили работу над стратегией давления на Россию, пишет Reuters
17 июня, 14:01
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала