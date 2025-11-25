США намерены проверить всех беженцев, принятых при Байдене, сообщает AP

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти США намерены проверить всех беженцев, принятых в страну при администрации экс-президента Джо Байдена, на фоне миграционной политики действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает Власти США намерены проверить всех беженцев, принятых в страну при администрации экс-президента Джо Байдена, на фоне миграционной политики действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении служебный документ.

"Администрация Трампа планирует провести проверку всех беженцев, принятых в США во время администрации Байдена , что стало очередным ударом по программе, которая на протяжении десятилетий принимала людей, спасавшихся от войны и преследований", - пишет агентство со ссылкой на документ, датированный прошлой пятницей и подписанный директором службы гражданства и иммиграции США Джозефом Эдлоу.

Согласно документу, администрация Байдена ставила "скорость" и "количество" выше "тщательного отбора и проверки", поэтому требуется всесторонний пересмотр и "повторное интервьюирование всех беженцев, принятых с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года".

По данным Ассошиэйтед Пресс, проверка, вероятно, коснется почти 200 тысяч беженцев, прибывших в США в указанный период. Ожидается, что она столкнётся с юридическими вызовами со стороны защитников.

Отмечается, что одобрение грин-карт для беженцев, прибывших в США в указанный период, было также приостановлено. Кроме того, иммигрант не будет иметь права на апелляцию, если будет определено, что он не должен был квалифицироваться для въезда как беженец. В документе также указано, что даже те, кто уже получил грин-карту, будут подвергнуты проверке.

В начале октября газета New York Times со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и источники сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность снижения максимально допустимого числа принимаемых в США беженцев со 125 тысяч до 7,5 тысячи человек в год, при этом значительная часть мест будет отдана белым южноафриканцам и лицам, подвергающимся "несправедливой дискриминации".