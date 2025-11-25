Рейтинг@Mail.ru
США намерены проверить всех беженцев, принятых при Байдене, сообщает AP - РИА Новости, 25.11.2025
22:31 25.11.2025
США намерены проверить всех беженцев, принятых при Байдене, сообщает AP
США намерены проверить всех беженцев, принятых при Байдене, сообщает AP - РИА Новости, 25.11.2025
США намерены проверить всех беженцев, принятых при Байдене, сообщает AP
Власти США намерены проверить всех беженцев, принятых в страну при администрации экс-президента Джо Байдена, на фоне миграционной политики действующего главы... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T22:31:00+03:00
2025-11-25T22:31:00+03:00
США намерены проверить всех беженцев, принятых при Байдене, сообщает AP

AP: Трамп хочет провести проверку статуса беженцев, принятых во время Байдена

© AP Photo / Gregory BullБеженцы на границе Мексики и США
Беженцы на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Беженцы на границе Мексики и США. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти США намерены проверить всех беженцев, принятых в страну при администрации экс-президента Джо Байдена, на фоне миграционной политики действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении служебный документ.
"Администрация Трампа планирует провести проверку всех беженцев, принятых в США во время администрации Байдена, что стало очередным ударом по программе, которая на протяжении десятилетий принимала людей, спасавшихся от войны и преследований", - пишет агентство со ссылкой на документ, датированный прошлой пятницей и подписанный директором службы гражданства и иммиграции США Джозефом Эдлоу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве
23 ноября, 07:44
Согласно документу, администрация Байдена ставила "скорость" и "количество" выше "тщательного отбора и проверки", поэтому требуется всесторонний пересмотр и "повторное интервьюирование всех беженцев, принятых с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года".
По данным Ассошиэйтед Пресс, проверка, вероятно, коснется почти 200 тысяч беженцев, прибывших в США в указанный период. Ожидается, что она столкнётся с юридическими вызовами со стороны защитников.
Отмечается, что одобрение грин-карт для беженцев, прибывших в США в указанный период, было также приостановлено. Кроме того, иммигрант не будет иметь права на апелляцию, если будет определено, что он не должен был квалифицироваться для въезда как беженец. В документе также указано, что даже те, кто уже получил грин-карту, будут подвергнуты проверке.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по плану с США, заявил Патель
12 ноября, 21:59
В начале октября газета New York Times со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и источники сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность снижения максимально допустимого числа принимаемых в США беженцев со 125 тысяч до 7,5 тысячи человек в год, при этом значительная часть мест будет отдана белым южноафриканцам и лицам, подвергающимся "несправедливой дискриминации".
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Пушков рассказал, что станет с западными странами из-за мигрантов
18 ноября, 22:14
 
