Трамп рассматривает отстранение директора ФБР, сообщает MSNBC
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отстранения от должности директора ФБР Кэша Пателя в ближайшие месяцы, сообщает телеканал MSNBC со ссылкой РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T22:16:00+03:00
2025-11-25T22:16:00+03:00
2025-11-25T22:17:00+03:00
