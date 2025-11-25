Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассматривает отстранение директора ФБР, сообщает MSNBC
22:16 25.11.2025
Трамп рассматривает отстранение директора ФБР, сообщает MSNBC
Трамп рассматривает отстранение директора ФБР, сообщает MSNBC
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отстранения от должности директора ФБР Кэша Пателя в ближайшие месяцы, сообщает телеканал MSNBC со ссылкой РИА Новости, 25.11.2025
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отстранения от должности директора ФБР Кэша Пателя в ближайшие месяцы, сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на осведомленные источники.
По его данным, Трамп и его ближайшие помощники выражают растущее недовольство публикациями, в которых Пателя критикуют за использование ресурсов бюро, включая охрану для его подруги и полёты на служебном самолёте, а также за его конфликты с другими сторонниками Трампа.
Источники утверждают, что в качестве возможного преемника рассматривается высокопоставленный сотрудник ФБР Эндрю Бейли.
В Белом доме заявили, что Патель остаётся важным членом команды президента.
"Директор ФБР Патель — ключевой член команды президента и работает неустанно, восстанавливая доверие к бюро", — прокомментировала данную тему представитель администрации Абигейл Джексон.
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Белый дом обещал продолжать преследовать бывшего директора ФБР
24 ноября, 23:17
 
В миреСШАКэш ПательДональд ТрампФБР
 
 
