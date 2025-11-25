https://ria.ru/20251125/ssha-2057537475.html
Трампа устроило бы любое завершение украинского конфликта, пишет Politico
Трампа устроило бы любое завершение украинского конфликта, пишет Politico - РИА Новости, 25.11.2025
Трампа устроило бы любое завершение украинского конфликта, пишет Politico
Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине вне зависимости от деталей соглашения по мирному урегулированию, сообщает издание Politico
25.11.2025
2025-11-25T22:06:00+03:00
2025-11-25T22:10:00+03:00
Трампа устроило бы любое завершение украинского конфликта, пишет Politico
Politico: Трамп хочет решить конфликт на Украине независимо от деталей плана
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине вне зависимости от деталей соглашения по мирному урегулированию, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, представители Белого дома подчеркивают, что у Трампа
нет "красных линий", главное, чтобы Москва
и Киев
договорились и конфликт завершился.
Как заявил изданию один из чиновников, Трамп готов поддержать любое соглашение, на счет которого обе стороны смогут максимально быстро договориться.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.